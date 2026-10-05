Nueva fecha de Inferiores de la Liga Rafaelina: resultados de Talleres y Atlético María Juana

Las divisiones inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol disputaron una nueva jornada del campeonato, con actividad para Club Atlético Talleres y Club Atlético María Juana, que afrontaron sus respectivos compromisos en el tramo final de la competencia.

En María Juana, Talleres recibió a Zenón Pereyra FBC. La jornada comenzó con derrota del conjunto local en Novena División, por 2 a 0. En Octava, ambos equipos igualaron 1 a 1, mientras que en Séptima volvió a imponerse Zenón Pereyra, esta vez por 2 a 1. El cierre de la jornada fue con victoria visitante en Sexta División por 4 a 0.

Por su parte, Atlético María Juana viajó hasta Esmeralda para enfrentar al conjunto local. El auriazul tuvo una jornada positiva en las categorías más chicas, ya que consiguió imponerse por 2 a 0 en Octava División y por 5 a 0 en Séptima. En Sexta, en tanto, Atlético Esmeralda se quedó con la victoria por 2 a 1.

El campeonato entra ahora en su etapa decisiva, ya que la próxima jornada será la anteúltima fecha de la competencia.

Atlético María Juana tendrá la posibilidad de jugar nuevamente ante su gente, recibiendo a San Martín de Angélica, mientras que Talleres deberá salir nuevamente de María Juana para visitar a Deportivo Josefina.

Con dos fechas por delante, los equipos afrontan el cierre del torneo buscando terminar de la mejor manera en cada una de las categorías.