Se proyectará en María Juana el documental “Malvinas: Más allá de la guerra”

En la mañana de la radio dialogamos con la realizadora mariajuanense María Belén Gutiérrez, quien brindó detalles sobre su documental “Malvinas: Más allá de la guerra”, una producción que invita a reflexionar desde una mirada profundamente humana sobre el conflicto bélico.

La obra será proyectada el próximo jueves 2 de abril en la Sociedad Italiana de María Juana, en el marco de una fecha muy significativa para la memoria colectiva argentina, al conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El documental, de 48 minutos de duración, presenta testimonios en primera persona de seis excombatientes, poniendo el foco en sus vivencias, la experiencia en las islas y las secuelas que dejó la guerra en sus vidas. Lejos de una narrativa estrictamente militar, la propuesta se centra en lo emocional y en las huellas que el conflicto marcó en quienes lo atravesaron.

La producción contó con la participación de artistas y estudiantes santafesinos, además del acompañamiento de integrantes del Centro de Ex Combatientes, lo que aporta una mirada comprometida con la memoria y el reconocimiento.

“Malvinas: Más allá de la guerra” busca visibilizar la vida después del conflicto, generando un espacio de reflexión y homenaje a los protagonistas de uno de los hechos más trascendentes de la historia argentina reciente.

La actividad se presenta como una valiosa oportunidad para que la comunidad de María Juana pueda acercarse, conocer estas historias en profundidad y mantener viva la memoria colectiva a través del arte y el testimonio.