Básquet Formativo: Atlético María Juana recibió a Santa Paula por la 2° fecha del Apertura

Entre el sábado 14 y el domingo 15 de marzo se disputó de manera completa la segunda fecha del Torneo “Apertura” de divisiones formativas de la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino, con actividad en las categorías Mini (U11), Infantiles (U13), Cadetes (U15), Juveniles (U17) y Liga Próximo (U21).

En el estadio Edgar Nenito Rivolta, Club Atlético María Juana recibió la visita de Santa Paula de Gálvez en una jornada con una importante cantidad de partidos y buen acompañamiento del público.

En Liga Próximo (U21) fue triunfo para Atlético María Juana por 89 a 72, mientras que en Juveniles (U17) el equipo local también se quedó con la victoria por 84 a 69. En Cadetes (U15), los mariajuanenses volvieron a festejar con un sólido 74 a 55.

En las categorías menores, Infantiles (U13) fue victoria para la visita por 114 a 48, y en Mini (U11) Santa Paula se impuso por 60 a 46.

De esta manera, Atlético María Juana sumó tres triunfos en la jornada ante un rival siempre competitivo, en el marco de una nueva fecha del torneo formativo que continúa promoviendo el desarrollo del básquet en toda la región.