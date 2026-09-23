Bochas: buenas actuaciones del club en el torneo de Brown de San Vicente

El domingo 20 se disputó un nuevo torneo de bochas en las categorías 2 y 4 puntos, organizado por el Club Atlético Brown de San Vicente, con participación de cinco equipos de nuestra institución.

En la categoría 2 puntos, los hermanos Seba y Nito Santi volvieron a tener una destacada actuación y alcanzaron el tercer puesto, luego de avanzar en la competencia y disputar las semifinales.

En su recorrido, vencieron 12-3 a Brown, 12-0 a Atlético San Genaro y 12-9 a Club Atlético Esmeralda. En el partido por el pase a la final, cayeron 12-7 ante Brown, equipo anfitrión del certamen.

Para los hermanos Santi fue además una nueva presencia en instancias decisivas, ya que vienen de disputar dos semifinales en los últimos 15 días, incluyendo su participación en el Club Atlético Sastre.

También participaron en la categoría 4 puntos las parejas integradas por Gerardo González y Lucas Puntonet, y Miguel Novero y Sergio Morero, estos últimos llegando hasta la final de zona.

En tanto, en 2 puntos también compitieron Guillermo Neuvinger y Ariel Barrionuevo, y Rubén Ribotta y Marcelo Romero, quienes alcanzaron la final de zona.

Una nueva jornada de competencia que permitió a los representantes del club sumar experiencia y buenos resultados en el circuito regional de bochas.