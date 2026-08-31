Inferiores: buena jornada para Atlético María Juana y Talleres en la Liga Rafaelina

Se disputó una nueva fecha del Torneo de Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol. Por la 6ª fecha del Torneo Clausura, Atlético María Juana recibió a Defensores de Frontera, mientras que Talleres de María Juana visitó a Atlético de Angelica.

Atlético María Juana

En condición de local, el conjunto auriazul tuvo una jornada positiva, con tres victorias y una derrota.

En 9ª División, Atlético María Juana se impuso por 4 a 0, con dos goles de Ignacio Juárez y dos de Thiago Junco.

En 8ª, fue derrota por 1 a 0.

La 7ª División consiguió un contundente triunfo por 4 a 0, gracias a un triplete de Lauro Lovera y otro tanto de Brian Soria.

Por último, en 6ª División, el equipo volvió a ganar por 4 a 0. Los goles fueron convertidos por Maxi Maletti, Brian Soria, Ignacio González y Lauro Lovera.

Próxima fecha: Atlético María Juana visitará a Sportivo Libertad de Estación Clucellas.

Talleres también tuvo acción

Por su parte, Talleres de María Juana viajó hasta Angelica para disputar sus respectivos encuentros.

En 9ª División, la “T” consiguió una gran victoria por 5 a 1. En 8ª, igualó 2 a 2.

La 7ª División también sumó de a tres, tras imponerse por 3 a 0, mientras que en 6ª División fue derrota por 2 a 0.

Así, los equipos de María Juana continúan transitando el Torneo Clausura de Inferiores de la Liga Rafaelina, con nuevos desafíos por delante en las próximas jornadas.