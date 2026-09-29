La Liga Rafaelina programó una nueva fecha con Atlético María Juana como visitante

La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación para una nueva jornada de competencia, que tendrá partidos entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre.
La fecha tendrá actividad en Primera y Reserva, con varios encuentros distribuidos entre las distintas zonas y localidades. Entre los equipos de nuestra región, Atlético María Juana visitará a Argentino de Vila el domingo, en un partido que comenzará a las 16 horas para Primera, mientras que la Reserva jugará desde las 14:30.
Talleres queda libre y este fin de semana no juega.
Jueves 1 de octubre
- Atlético de Rafaela vs. Ben Hur – Reserva 19:00 | Primera 20:30.
- Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales – Reserva 19:00 | Primera 20:30.
Viernes 2 de octubre
- San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra – Reserva 20:00 | Primera 21:30.
- Deportivo Bella Italia vs. Belgrano de San Antonio – Reserva 20:30 | Primera 22:00.
- Sportivo Santa Clara vs. La Trucha FC – Reserva 20:30 | Primera 22:00.
Domingo 4 de octubre
- Libertad de Sunchales vs. Sportivo Roca – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Independiente de Ataliva vs. Peñarol – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Sp. Libertad Estación Clucellas vs. Argentino Quilmes – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Argentino de Vila vs. Atlético María Juana – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Deportivo Josefina vs. 9 de Julio – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Brown de San Vicente vs. Deportivo Aldao – Reserva 19:00 | Primera 20:30.
- Independiente de San Cristóbal vs. Juventud Unida – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Argentino de Humberto vs. Tiro Federal de Moisés Ville – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Deportivo Susana vs. Moreno de Lehmann – día y horario a confirmar.
- Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
- Defensores de Frontera vs. La Hidráulica – Reserva 14:30 | Primera 16:00, en cancha de Atlético Esmeralda.
Uno de los encuentros destacados para la zona será el duelo entre Argentino de Vila y Atlético María Juana, previsto para el domingo a las 16 horas en Primera.