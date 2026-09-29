La Liga Rafaelina programó una nueva fecha con Atlético María Juana como visitante

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La Liga Rafaelina de Fútbol confirmó la programación para una nueva jornada de competencia, que tendrá partidos entre el jueves 1 y el domingo 4 de octubre.

La fecha tendrá actividad en Primera y Reserva, con varios encuentros distribuidos entre las distintas zonas y localidades. Entre los equipos de nuestra región, Atlético María Juana visitará a Argentino de Vila el domingo, en un partido que comenzará a las 16 horas para Primera, mientras que la Reserva jugará desde las 14:30.

Talleres queda libre y este fin de semana no juega.

Jueves 1 de octubre

  • Atlético de Rafaela vs. Ben Hur – Reserva 19:00 | Primera 20:30.
  • Sportivo Norte vs. Unión de Sunchales – Reserva 19:00 | Primera 20:30.

Viernes 2 de octubre

  • San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra – Reserva 20:00 | Primera 21:30.
  • Deportivo Bella Italia vs. Belgrano de San Antonio – Reserva 20:30 | Primera 22:00.
  • Sportivo Santa Clara vs. La Trucha FC – Reserva 20:30 | Primera 22:00.

Domingo 4 de octubre

  • Libertad de Sunchales vs. Sportivo Roca – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Independiente de Ataliva vs. Peñarol – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Sp. Libertad Estación Clucellas vs. Argentino Quilmes – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Argentino de Vila vs. Atlético María Juana – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Deportivo Josefina vs. 9 de Julio – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Brown de San Vicente vs. Deportivo Aldao – Reserva 19:00 | Primera 20:30.
  • Independiente de San Cristóbal vs. Juventud Unida – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Argentino de Humberto vs. Tiro Federal de Moisés Ville – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Deportivo Susana vs. Moreno de Lehmann – día y horario a confirmar.
  • Bochófilo Bochazo vs. Florida de Clucellas – Reserva 14:30 | Primera 16:00.
  • Defensores de Frontera vs. La Hidráulica – Reserva 14:30 | Primera 16:00, en cancha de Atlético Esmeralda.

Uno de los encuentros destacados para la zona será el duelo entre Argentino de Vila y Atlético María Juana, previsto para el domingo a las 16 horas en Primera.

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