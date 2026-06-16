Romero y Martínez se consagraron campeones de la 5ª Caballeros en Chacras Pádel

Durante el pasado fin de semana se disputó en Chacras Pádel una nueva fecha del circuito correspondiente a la Etapa 4 de la Liga Penta Pádel Tour, con la participación de destacados jugadores de la región en la categoría 5ª Caballeros.

Tras una intensa competencia y partidos de gran nivel, la dupla integrada por Lautaro Romero y Gonzalo Martínez, representantes de San Jorge, se quedó con el título de campeones de la categoría. En la final superaron a Mauricio Pasini y Cristian Andrade, de San Martín de las Escobas, quienes completaron una excelente actuación y finalizaron como subcampeones del torneo.

De esta manera, la Liga Penta Pádel Tour continúa sumando actividad y convocando a jugadores de distintas localidades, consolidándose como uno de los circuitos más importantes de la región para el desarrollo y la competencia de este deporte en constante crecimiento.