Se disputó la 5ª fecha del Torneo Clausura ACBOS en Formativas

Durante el fin de semana se disputó la 5ª fecha del Torneo Clausura de las Divisiones Formativas de la ACBOS, con partidos en las categorías Mini U11, Infantiles U13, Cadetes U15, Juveniles U17 y Liga Próximo U21.

Atlético María Juana tuvo una jornada con buenos resultados, destacándose los triunfos en Mini U11, Infantiles U13 y Juveniles U17, mientras que en Cadetes U15 no pudo ante San Jorge Rojo.

Mini U11

En la categoría Mini se registraron los siguientes resultados:

Trebolense 31 – 57 Americano.

Atlético María Juana 73 – 38 [rival no consignado].

Ceci 44 – 38 Atlético Sastre.

Juventud Unida 45 – 30 Brown.

San Martín 82 – 2 El Expreso.

Infantiles U13

En U13, estos fueron los resultados de la fecha:

Trebolense 51 – 55 Americano.

San Jorge Verde 59 – 61 Santa Paula.

Ceci 62 – 58 Atlético Sastre.

Atlético María Juana 89 – 34 San Jorge Rojo.

Juventud Unida 57 – 62 Brown.

San Martín 47 – 31 El Expreso.

Cadetes U15

En Cadetes se jugaron los siguientes encuentros:

Trebolense 54 – 34 Americano.

San Jorge Verde 14 – 85 Santa Paula.

Atlético María Juana 57 – 72 San Jorge Rojo.

Ceci 72 – 37 Atlético Sastre.

Juventud Unida 66 – 55 Brown.

Juveniles U17

En Juveniles, Atlético María Juana volvió a sumar una victoria al superar con claridad a San Jorge Rojo.

Trebolense 95 – 86 Americano de Carlos Pellegrini.

San Jorge Verde 15 – 103 Santa Paula de Gálvez.

Atlético María Juana 76 – 43 San Jorge Rojo.

Ceci Basket 77 – 40 Atlético Sastre.

Juventud Unida de Rosario 42 – 71 Brown de San Vicente.

Liga Próximo U21

Finalmente, en la Liga Próximo U21, se registraron dos partidos:

Trebolense 98 – 78 Americano.

Ceci 71 – 59 Atlético Sastre.

La competencia de las Formativas de la Asociación Civil de Básquetbol del Oeste Santafesino (ACBOS) continúa avanzando con el Torneo Clausura, que reúne a los clubes de la región en sus distintas categorías.