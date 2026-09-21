El preseleccionado ACBOS U15 femenino sigue trabajando de cara al Provincial

Durante la mañana del domingo 20 de septiembre se realizó un nuevo entrenamiento del preseleccionado ACBOS de la categoría U15 femenina, con la mirada puesta en el próximo Torneo Provincial Interasociaciones.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Club Atlético Brown de San Vicente, donde las jóvenes jugadoras continúan con su preparación y sumando experiencia de cara a la competencia.

Además del trabajo deportivo, los entrenamientos permiten a las chicas compartir experiencias, aprender y fortalecer el grupo que representará a la Asociación de Clubes de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) en el certamen provincial.

La preparación continuará en las próximas semanas con nuevos encuentros y entrenamientos.